Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OSMEN* *VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

25.10.2021 09:21



***OSMEN******VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [VESBE, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VESBE.E %742.10526 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,997 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0734169 TL Teorik Fiyat: 23,607 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972115


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:091.488
Değişim :  0,55% |  8,16
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.488 En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler11:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 23.040.910 % 10,00  
DOBUR 45,24 2.970.148 % 9,97  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 62.769.050 % 9,93  
ERBOS 103,70 80.400.446 % 9,91  
daha fazla
11:09 Alış Satış %  
Dolar 9,7405 9,7452 % 1,49  
Euro 11,3516 11,3665 % 1,56  
Sterlin 13,4117 13,4790 % 1,86  
Frank 10,6024 10,6663 % 1,53  
Riyal 2,5933 2,6063 % 1,59  
daha fazla
11:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 9,23  
Altın Gr. 565 565 11,30  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 0,20  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,18  
B. Petrol 85,23 85,23 0,59  
Seans Raporu 11:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru