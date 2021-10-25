***OSMEN* *VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.10.2021 09:21
***OSMEN******VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VESBE, OSMEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E %742.10526 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,997 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0734169 TL Teorik Fiyat: 23,607 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972115
BIST
11:091.488
En Yüksek
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En Düşük
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567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:09
|MERIT
|26,18
|23.040.910
|% 10,00
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|DOBUR
|45,24
|2.970.148
|% 9,97
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|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
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|TSPOR
|4,43
|62.769.050
|% 9,93
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|ERBOS
|103,70
|80.400.446
|% 9,91
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|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
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|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
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|AGESA
|20,70
|1.511.267
|% -3,45
|
|GARAN
|9,03
|755.359.353
|% -0,99
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|GUBRF
|63,60
|364.798.249
|% 8,16
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|TUPRS
|140,80
|285.608.510
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,55
|276.650.070
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,59
|275.595.911
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,59
|275.595.911
|% 0,39
|
|GARAN
|9,03
|755.359.353
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,98
|147.161.805
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,55
|276.650.070
|% 0,40
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|AKBNK
|5,46
|192.613.336
|% 0,18
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|11:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,7405
|9,7452
|% 1,49
|
|Euro
|11,3516
|11,3665
|% 1,56
|
|Sterlin
|13,4117
|13,4790
|% 1,86
|
|Frank
|10,6024
|10,6663
|% 1,53
|
|Riyal
|2,5933
|2,6063
|% 1,59
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|11:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|9,23
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,30
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
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