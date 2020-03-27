***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:13
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832850
BIST
16:3388.951
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -2.576,42
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:336,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0564
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:337,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:33337,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,30
|Açılış
|: 337,80
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|44.472.963
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|216.446.398
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.746.516
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|3.098.680
|% 9,97
|
|QNBFL
|116,10
|5.904.000
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.836
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.711.126
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,29
|2.207.333
|% -9,30
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|GARAN
|7,87
|718.691.558
|% -0,88
|
|ASELS
|23,06
|590.908.225
|% -4,95
|
|ECILC
|5,07
|469.772.643
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,42
|356.036.987
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|129.028.160
|% 2,38
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|ODAS
|1,28
|169.703.495
|% -3,76
|
|IHLAS
|0,45
|52.245.404
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,89
|197.370.361
|% -2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8809
|7,9204
|% 1,27
|
|Frank
|6,6656
|6,7057
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7136
|1,7222
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.625
|-5,80
|
|Altın Gr.
|338
|338
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,04
|
|B. Petrol
|25,24
|25,24
|-1,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3324, 82 kaybederek (% -3.03 ) 106, 410
-
16:46XU100
Endeks 88, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 9, 103.00 milyon TL de
-
16:46INDES
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 380 adet işlem
-
16:44QNBFL
Yüzde -9.85 oranında düşüşle 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 376 adet işlem
-
16:43ISFIN
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 227, 845 adet işlem