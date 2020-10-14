***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:03
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881405
BIST
11:261.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.181
En Düşük
1.173
11:267,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:269,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:26485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,47
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ESEN
|12,43
|663.141
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.311.876
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|576.677
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.209.373
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.171.034
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,79
|462.432.504
|% -0,71
|
|SISE
|6,78
|320.326.961
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,93
|297.973.452
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.540.060
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|232.286.819
|% 1,46
|
|HLGYO
|2,79
|462.432.504
|% -0,71
|
|TSKB
|1,18
|180.156.242
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,93
|297.973.452
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.540.060
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,12
|136.791.349
|% -2,30
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9380
|7,9414
|% 0,28
|
|Euro
|9,3278
|9,3346
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2171
|10,2683
|% 0,04
|
|Frank
|8,6661
|8,7183
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,39
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,59
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,15
|