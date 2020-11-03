***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:36
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885606
BIST
13:191.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:198,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,4990
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:199,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1028
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:19517,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,47
|Açılış
|: 517,85
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:17
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.359.619
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.017.153
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|SISE
|6,41
|733.128.026
|% 0,79
|
|PETKM
|4,24
|702.276.209
|% 3,41
|
|TSKB
|2,37
|579.691.258
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,31
|500.018.497
|% -2,93
|
|GARAN
|6,67
|430.143.241
|% 0,91
|
|TSKB
|2,37
|579.691.258
|% -7,06
|
|PETKM
|4,24
|702.276.209
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,31
|500.018.497
|% -2,93
|
|DOHOL
|2,47
|333.317.771
|% 1,23
|
|ODAS
|3,27
|388.972.450
|% 2,51
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4791
|8,4837
|% 0,52
|
|Euro
|9,9195
|9,9250
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,9902
|11,0453
|% 1,12
|
|Frank
|9,2237
|9,2792
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2555
|2,2668
|% 0,52
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,70
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|38,09
|
|Yarım
|1.653
|1.696
|18,42
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,08
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|1,30
|