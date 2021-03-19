***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 14:41
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919244
BIST
14:411.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -17,05
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.533
14:417,2484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0742
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:418,6307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1077
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:41405,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,61
|Açılış
|: 405,14
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.096.409
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.088.028
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,86
|549.600.348
|% 9,26
|
|MNDRS
|3,35
|132.859.381
|% -8,22
|
|SANKO
|13,24
|92.896.919
|% -7,99
|
|CLEBI
|304,20
|400.592.030
|% -7,82
|
|SKTAS
|5,14
|16.336.298
|% -7,39
|
|ALBRK
|1,86
|87.295.748
|% -6,53
|
|FROTO
|215,90
|1.239.168.019
|% 1,84
|
|THYAO
|13,83
|961.767.536
|% -0,79
|
|GLYHO
|6,18
|750.922.617
|% -2,98
|
|SISE
|7,74
|596.569.927
|% -1,15
|
|GARAN
|8,90
|566.009.484
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,31
|240.425.555
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|210.838.017
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,18
|750.922.617
|% -2,98
|
|ODAS
|3,78
|415.425.874
|% -5,97
|
|EKGYO
|2,12
|222.208.462
|% -2,30
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2454
|7,2484
|% -1,01
|
|Euro
|8,6250
|8,6307
|% -1,23
|
|Sterlin
|10,0511
|10,1015
|% -1,14
|
|Frank
|7,7712
|7,8180
|% -1,15
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% -1,12
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,87
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-37,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-36,01
|
|Yarım
|1.294
|1.327
|-17,43
|
|Çeyrek
|649
|664
|-8,71
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
|