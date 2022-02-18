***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 14:23
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002745
BIST
14:482.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,40
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
14:4813,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0525
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
14:4815,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0358
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
14:48828,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,90
|Açılış
|: 828,31
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|34.915.401
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.206.491
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.377.748
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.339.906
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.314.454
|% -9,77
|
|TDGYO
|6,58
|8.594.732
|% -7,19
|
|THYAO
|29,26
|2.103.123.180
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,56
|687.266.794
|% 0,43
|
|EREGL
|28,08
|449.990.969
|% 0,14
|
|TUPRS
|192,80
|433.265.210
|% 0,94
|
|SISE
|13,14
|346.694.487
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|321.550.483
|% 0,25
|
|THYAO
|29,26
|2.103.123.180
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,56
|687.266.794
|% 0,43
|
|OSTIM
|1,66
|87.848.564
|% -6,21
|
|ODAS
|1,30
|55.683.823
|% 0,78
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6257
|13,6320
|% 0,37
|
|Euro
|15,4817
|15,4909
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4986
|18,5914
|% 0,32
|
|Frank
|14,7313
|14,8201
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6198
|3,6379
|% 0,31
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,48
|
|Altın Gr.
|827
|827
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.467
|5.604
|-2,68
|
|Yarım
|2.643
|2.711
|-1,29
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|-2,14
|
Seans Raporu
14:46
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-
15:01UZERB
Yüzde 9.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 646 adet işlem
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15:00FLAP
Yüzde 4.13 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 521, 147 adet işlem
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14:58USAK
Yüzde 5.81 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 862, 288 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 43 artarak (% 0.33 ) 2, 240
-
14:57XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 478.00 milyon TL de