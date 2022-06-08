***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 14:20
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035709
BIST
14:582.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,16
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5817,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4252
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5818,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,5430
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5163
En Düşük
17,8912
14:581.021,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 23,82
|Açılış
|: 1.021,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,47
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:58
|EMKEL
|2,61
|26.302.865
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|335.679.459
|% 8,83
|
|MAGEN
|13,37
|67.986.850
|% 8,79
|
|TMSN
|30,92
|301.439.603
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,78
|180.703.243
|% 6,77
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,50
|68.978.971
|% -9,09
|
|RALYH
|11,86
|60.853.855
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,60
|51.674.528
|% -6,35
|
|TETMT
|246,50
|22.790.521
|% -6,24
|
|THYAO
|48,60
|4.207.556.618
|% 0,29
|
|SISE
|22,92
|2.438.808.566
|% -0,69
|
|SASA
|44,76
|1.653.523.595
|% 2,94
|
|KRDMD
|15,19
|1.422.455.094
|% 0,46
|
|EREGL
|34,90
|1.323.145.243
|% 0,58
|
|SEGYO
|1,27
|347.889.840
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|530.008.916
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|406.993.865
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,15
|619.527.734
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,81
|647.638.337
|% -1,43
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1763
|17,1794
|% 2,54
|
|Euro
|18,4803
|18,5163
|% 3,02
|
|Sterlin
|21,4873
|21,5951
|% 2,18
|
|Frank
|17,5151
|17,6206
|% 2,09
|
|Riyal
|4,5638
|4,5867
|% 2,49
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,46
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|167,00
|
|Tam
|6.787
|6.958
|173,65
|
|Yarım
|3.280
|3.366
|84,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
14:58
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15:13AKSUE
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 232 adet işlem
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15:12RYGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 864, 677 adet işlem
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15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 86 kaybederek (% -0.23 ) 2, 928
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15:11XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 109.00 milyon TL de
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15:11RNPOL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 916 adet işlem