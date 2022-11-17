***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:21
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080775
BIST
14:064.587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -81,74
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0618,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0619,2725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0605
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2488
14:061.055,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.055,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:06
|MTRKS
|42,90
|129.964.836
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.056.736
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.056.736
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.484.692
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.898.718
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.834.974
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.254.007.339
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|871.561.225
|% -9,97
|
|KERVN
|1,06
|1.702.996
|% -9,40
|
|DOGUB
|7,90
|18.350.734
|% -8,14
|
|THYAO
|107,80
|7.861.470.173
|% 3,06
|
|EREGL
|37,86
|4.331.981.383
|% 2,21
|
|KONTR
|206,00
|3.464.046.606
|% -4,45
|
|ASELS
|40,84
|3.320.418.884
|% 2,51
|
|VAKBN
|9,66
|2.326.037.606
|% -6,12
|
|EKGYO
|5,55
|1.499.763.081
|% 0,36
|
|ALBRK
|3,21
|811.651.252
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,66
|2.326.037.606
|% -6,12
|
|HALKB
|9,84
|2.302.014.486
|% -4,28
|
|SKBNK
|2,28
|502.827.466
|% -3,39
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6182
|% 0,15
|
|Euro
|19,2604
|19,2725
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,0155
|22,1259
|% -0,32
|
|Frank
|19,5303
|19,6479
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-11,01
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.020
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.409
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|-0,84
|
Seans Raporu
14:06
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14:21ISFIN
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14:18KONTR
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