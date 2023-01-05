***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 16:29
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094180
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0730
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7894
17:091.107,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.107,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7677
|18,7744
|% 0,17
|
|Euro
|19,7959
|19,8109
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,3006
|22,4124
|% -1,04
|
|Frank
|20,0062
|20,1267
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9789
|5,0038
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-18,19
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.533
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.648
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,58
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