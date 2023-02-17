***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:14
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114699
BIST
10:064.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -35,19
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
4.975
En Düşük
4.897
10:0618,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:0620,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0817
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:061.105,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,53
|Açılış
|: 1.105,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,09
BIST En Aktif Hisseler10:06
|BVSAN
|49,88
|2.772.330
|% 9,96
|
|MARKA
|4,12
|1.444.171
|% 9,87
|
|OYAKC
|33,06
|271.029.942
|% 9,69
|
|CMBTN
|670,30
|4.260.927
|% 9,35
|
|NUHCM
|150,40
|34.795.604
|% 9,06
|
|KOZAL
|24,70
|67.875.052
|% -95,30
|
|LIDER
|97,45
|3.397.435
|% -9,77
|
|HATEK
|7,62
|6.654.641
|% -9,50
|
|FLAP
|9,03
|6.023.973
|% -8,32
|
|UMPAS
|3,85
|51.205
|% -7,89
|
|MGROS
|131,00
|423.257.409
|% -0,23
|
|KRDMD
|19,18
|340.704.216
|% -0,26
|
|OYAKC
|33,06
|271.029.942
|% 9,69
|
|EREGL
|43,68
|259.872.443
|% -1,84
|
|THYAO
|138,20
|254.791.734
|% -1,29
|
|KRDMD
|19,18
|340.704.216
|% -0,26
|
|BUCIM
|7,65
|64.594.151
|% 7,29
|
|OYAKC
|33,06
|271.029.942
|% 9,69
|
|IZMDC
|5,79
|43.459.118
|% 6,43
|
|AFYON
|10,30
|76.935.707
|% 8,65
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8623
|18,8668
|% 0,10
|
|Euro
|20,0532
|20,0673
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,4522
|22,5648
|% -0,35
|
|Frank
|20,2105
|20,3322
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0141
|5,0393
|% 0,09
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-12,56
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.520
|7.594
|-62,00
|
|Yarım
|3.674
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-1,02
|