***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 10:37
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190725
BIST
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11:397.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,12
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3926,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0255
|Açılış
|: 26,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3928,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0082
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:391.668,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.668,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|76.237.277
|% 9,99
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,80
|1.037.550.339
|% -8,86
|
|AZTEK
|61,90
|165.594.432
|% -6,71
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,70
|1.345.523.491
|% -5,51
|
|ELITE
|35,22
|70.842.367
|% -5,48
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,10
|3.064.564.217
|% 1,42
|
|ASTOR
|140,10
|2.805.895.751
|% -2,71
|
|ALFAS
|156,60
|2.789.738.387
|% 8,37
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|EKGYO
|8,79
|1.568.887.107
|% 2,33
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|IHLAS
|1,12
|90.506.793
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,64
|1.812.075.446
|% -2,88
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6978
|26,7263
|% 0,14
|
|Euro
|28,9687
|28,9780
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7792
|33,9486
|% 0,24
|
|Frank
|30,1638
|30,3455
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1064
|7,1420
|% 0,23
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:37
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11:52ORGE
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11:50BRSAN
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11:48MIATK
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11:47
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11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977