***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 11:33
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252206
BIST
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14:119.253
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -80,96
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1131,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0485
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1133,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0444
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:112.039,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,77
|Açılış
|: 2.039,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.611.606
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|249.339.270
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.433.131
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|38.273.442
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|IHYAY
|3,15
|41.360.838
|% -8,70
|
|PSGYO
|7,00
|1.022.628.334
|% -8,50
|
|ERSU
|35,66
|26.087.538
|% -7,57
|
|THYAO
|286,75
|7.803.254.568
|% 0,44
|
|MIATK
|80,80
|5.129.905.192
|% 4,80
|
|REEDR
|69,05
|4.656.351.983
|% 3,37
|
|ASTOR
|128,50
|2.890.887.652
|% -1,91
|
|KLSER
|85,75
|2.597.079.121
|% 3,94
|
|ZOREN
|5,49
|1.076.796.016
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,00
|1.022.628.334
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,47
|1.452.999.981
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.399.886.465
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,48
|2.208.551.042
|% 0,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1472
|31,1506
|% 0,16
|
|Euro
|33,8300
|33,8392
|% 0,13
|
|Sterlin
|39,3849
|39,5824
|% 0,14
|
|Frank
|35,2666
|35,4791
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2853
|8,3268
|% 0,23
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|890,78
|892,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,26
|971,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,39
|2.036,67
|% 0,66
|