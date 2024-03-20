***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2024 16:27
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260602
BIST
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16:499.009
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 79,21
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.009
16:4932,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0449
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:4935,1858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0051
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:492.244,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 2.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.897.233
|% 9,99
|
|IZINV
|61,15
|117.707.946
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|376.830.180
|% 9,98
|
|IEYHO
|4,95
|72.672.592
|% -10,00
|
|CEMAS
|4,86
|603.535.563
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.731.762
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|31.711.734
|% -9,97
|
|SRVGY
|273,75
|51.784.531
|% -9,95
|
|THYAO
|279,25
|5.909.404.832
|% 0,36
|
|YKBNK
|24,50
|5.735.361.659
|% 3,73
|
|MIATK
|75,20
|4.204.880.714
|% 5,62
|
|TUPRS
|172,70
|3.372.988.648
|% -0,58
|
|KCHOL
|186,70
|3.260.340.599
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,60
|2.023.861.496
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,75
|3.106.248.366
|% 0,94
|
|ISCTR
|10,90
|2.939.957.975
|% 1,21
|
|YKBNK
|24,50
|5.735.361.659
|% 3,73
|
|CEMAS
|4,86
|603.535.563
|% -10,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3830
|32,3925
|% 0,14
|
|Euro
|35,1675
|35,1858
|% -0,01
|
|Sterlin
|41,9627
|42,1731
|% -0,55
|
|Frank
|37,1033
|37,2892
|% -0,65
|
|Riyal
|8,8143
|8,8585
|% -0,33
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,04
|898,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,28
|1.004,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,19
|86,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,82
|2.155,07
|% 0,66
|