***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.10.2021 09:02
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966297
BIST
13:251.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:258,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:2510,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0390
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:25498,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,47
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,67
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.342.693
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.322.152
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.005.064
|% 9,95
|
|YEOTK
|76,30
|51.378.799
|% 9,94
|
|BIOEN
|27,00
|210.948.658
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.810.937
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.899
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MERCN
|9,99
|15.416.904
|% -4,03
|
|MAREN
|9,85
|541.972.866
|% 7,77
|
|GARAN
|9,34
|529.143.147
|% 0,65
|
|THYAO
|14,05
|442.806.209
|% 0,00
|
|TUPRS
|115,00
|370.733.313
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,39
|265.745.172
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|265.745.172
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|106.932.093
|% 1,13
|
|GARAN
|9,34
|529.143.147
|% 0,65
|
|MAREN
|9,85
|541.972.866
|% 7,77
|
|KIMMR
|3,42
|136.559.574
|% -0,87
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8648
|8,8679
|% 0,14
|
|Euro
|10,3046
|10,3074
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,0109
|12,0712
|% 0,43
|
|Frank
|9,5115
|9,5688
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% 0,18
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-10,48
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-5,07
|
|Çeyrek
|796
|815
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,16
|