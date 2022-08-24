***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2022 17:37
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058160
BIST
17:353.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -46,77
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.064
17:3518,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:3518,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0836
En Düşük
17,9977
17:351.020,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:35
|HKTM
|17,71
|3.432.534
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.701.013
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|254.374.726
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.649.948
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,90
|57.313.291
|% -8,08
|
|ISCTR
|7,59
|5.055.215.878
|% -7,44
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|THYAO
|69,00
|10.150.580.811
|% 1,77
|
|ISCTR
|7,59
|5.055.215.878
|% -7,44
|
|YKBNK
|6,08
|3.967.724.930
|% -3,18
|
|AKBNK
|11,09
|3.484.728.181
|% -3,40
|
|GARAN
|23,12
|3.262.759.031
|% 0,17
|
|YKBNK
|6,08
|3.967.724.930
|% -3,18
|
|ISCTR
|7,59
|5.055.215.878
|% -7,44
|
|EKGYO
|3,81
|2.228.070.557
|% -4,03
|
|ALBRK
|2,33
|957.163.571
|% 1,75
|
|AKBNK
|11,09
|3.484.728.181
|% -3,40
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1475
|18,1612
|% 0,28
|
|Euro
|18,0721
|18,0836
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,3460
|21,4531
|% -0,09
|
|Frank
|18,6966
|18,8092
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8157
|4,8399
|% 0,15
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.910
|-6,00
|
|Yarım
|3.338
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50CMBTN
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 311.50 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 569 adet işlem
-
17:49ISCTR
Yüzde -7.44 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 765, 180 adet işlem
-
17:47ISCTR
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 627, 047, 360 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 3, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 84 altında . İşlem hacmi 64, 245.00 milyon TL de
-
17:44ELITE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 200, 758 adet işlem