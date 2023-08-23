***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2023 16:56
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188687
BIST
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17:127.693
En Düşük
|Değişim
|: -1,01%
|| -78,22
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1227,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0565
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1229,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1085
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:121.676,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.676,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|75.476.356
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.697.193.019
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.951.109
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|130.354.661
|% -8,39
|
|ONCSM
|185,20
|119.299.433
|% -7,40
|
|BRLSM
|30,74
|718.183.689
|% -7,13
|
|THYAO
|243,10
|8.644.204.986
|% -4,63
|
|TUPRS
|131,40
|8.615.277.428
|% -5,47
|
|EREGL
|45,30
|7.809.336.541
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,80
|7.125.919.385
|% -1,87
|
|TCELL
|59,15
|6.017.835.707
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,12
|5.963.081.270
|% 2,47
|
|YKBNK
|15,56
|5.050.688.383
|% 0,65
|
|ISCTR
|16,96
|3.754.403.743
|% 3,99
|
|KATMR
|2,06
|452.847.352
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,96
|815.241.593
|% 0,25
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,80
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|20,32
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.277
|11.374
|55,00
|
|Yarım
|5.656
|5.705
|19,00
|
|Çeyrek
|2.819
|2.852
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,74
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-1,72
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27EKIZ
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 343 adet işlem
-
17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KZBGY, KAPLM, VKING, SODSN, KLSER, EGGUB, TATEN, TDGYO, ALFAS
-
17:25
TDGYO, ALKIM, KAYSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında