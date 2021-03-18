***OSTIM* *MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.03.2021 18:14
***OSTIM******MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [MAKTK, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) ve Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/03/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Yalçın OCAK
35628821
Emrah BAYINDIR
26677495
Nurettin ÖZMÜŞ
29691435
Erdem ÜSTE
45332966
Nehir BAYCU
38045293
Hacer ÇAKI
44541890
İbrahim ÇAKI
34049587
Ayşe PİROĞLU
45687487
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/06/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919088
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3065
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -0,1889
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7249
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -0,2653
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,67
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -13,88
|Açılış
|: 406,67
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2991
|7,3065
|% -2,52
|
|Euro
|8,7183
|8,7249
|% -2,95
|
|Sterlin
|10,1455
|10,1964
|% -2,76
|
|Frank
|7,8344
|7,8816
|% -3,16
|
|Riyal
|1,9418
|1,9515
|% -2,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,72
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,05
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,20
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|-3,87
|