***OSTIM* *MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***OSTIM******MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MAKTK, OSTIM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) ve Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/03/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıYalçın OCAK35628821Emrah BAYINDIR26677495Nurettin ÖZMÜŞ29691435Erdem ÜSTE45332966Nehir BAYCU38045293Hacer ÇAKI44541890İbrahim ÇAKI34049587Ayşe PİROĞLU45687487Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/06/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919088BIST