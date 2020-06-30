***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.06.2020 17:17
***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler OSTIM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
OSTIM 1 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E FATMA LALE ÇULLAS 6.075,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853517
BIST
17:09116.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 501,97
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:096,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:097,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:09390,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 390,41
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.952.992
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.630.425
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.401.704
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,88
|565.684.569
|% -9,35
|
|ULAS
|5,88
|10.004.554
|% -8,41
|
|GLBMD
|4,48
|18.825.415
|% -7,05
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.127.204.299
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,05
|1.914.436.014
|% 6,77
|
|GARAN
|8,50
|1.115.463.543
|% -0,35
|
|KARSN
|2,96
|784.489.545
|% 4,23
|
|THYAO
|12,51
|780.244.831
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,05
|1.914.436.014
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,23
|2.127.204.299
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|609.491.718
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,43
|420.553.414
|% 2,14
|
|KARSN
|2,96
|784.489.545
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4068
|8,4489
|% 0,00
|
|Frank
|7,1860
|7,2293
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,19
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-5,70
|
|Tam
|2.600
|2.612
|-5,80
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-2,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,32
|
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