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***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

30.06.2020 17:17
GÜNCEL HABERLER



***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler OSTIM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
OSTIM 1 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E FATMA LALE ÇULLAS 6.075,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853517


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KRDMA 4,18 103.952.992 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.738.626 % 10,00  
VKFYO 3,30 14.276.220 % 10,00  
AYEN 5,51 193.630.425 % 9,98  
NATEN 21,22 10.401.704 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4068 8,4489 % 0,00  
Frank 7,1860 7,2293 % 0,11  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 -0,19  
Altın Gr. 390 390 -0,31  
Cumhuriyet 2.526 2.545 -5,70  
Tam 2.600 2.612 -5,80  
Yarım 1.263 1.277 -2,90  
Çeyrek 632 640 -1,40  
Gümüş.Ons 17,98 18,01 0,15  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,03  
B. Petrol 41,55 41,55 -0,32  
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