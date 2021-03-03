***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.03.2021 09:12
***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.'nin 01.03.2021 tarihinde başlayan % 75 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 15.03.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914714
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
0
En Düşük
0
18:057,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3610
En Düşük
7,3318
18:058,8814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9039
En Düşük
8,8690
18:05408,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,30
|Açılış
|: 408,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
408,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|7,90
|21.427.196
|% 0,00
|
|KONYA
|1.214,00
|199.965.868
|% 0,00
|
|INDES
|25,20
|629.014.593
|% 0,00
|
|NIBAS
|25,50
|4.385.626
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,93
|5.956.270
|% 0,00
|
|GLBMD
|7,90
|21.427.196
|% 0,00
|
|KONYA
|1.214,00
|199.965.868
|% 0,00
|
|INDES
|25,20
|629.014.593
|% 0,00
|
|NIBAS
|25,50
|4.385.626
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,93
|5.956.270
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 0,00
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 0,00
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 0,00
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 0,00
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 0,00
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 0,00
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3422
|7,3476
|% -0,17
|
|Euro
|8,8749
|8,8814
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,2042
|10,2553
|% -0,41
|
|Frank
|7,9881
|8,0363
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-2,06
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
-
17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem