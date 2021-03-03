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***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

03.03.2021 09:12



***OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.'nin 01.03.2021 tarihinde başlayan % 75 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 15.03.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914714


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GLBMD 7,90 21.427.196 % 0,00  
KONYA 1.214,00 199.965.868 % 0,00  
INDES 25,20 629.014.593 % 0,00  
NIBAS 25,50 4.385.626 % 0,00  
MSGYO 4,93 5.956.270 % 0,00  
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Frank 7,9881 8,0363 % -0,33  
Riyal 1,9511 1,9609 % -0,24  
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Altın Ons 1.731 1.731 -2,06  
Altın Gr. 409 409 -1,21  
Cumhuriyet 2.716 2.757 19,00  
Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,57 26,60 -0,12  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 -0,03  
B. Petrol 62,89 62,89 0,19  
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