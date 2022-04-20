***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 18:32
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 20.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararıyla ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022397
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
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|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 14,6820
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1096
|Açılış
|: 15,9100
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|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,9570
En Düşük
15,8030
18:05920,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 920,74
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6691
|14,6706
|% 0,14
|
|Euro
|15,9165
|15,9261
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,0957
|19,1915
|% 0,58
|
|Frank
|15,3972
|15,4899
|% 0,49
|
|Riyal
|3,8999
|3,9194
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|2,30
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,59
|