***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.05.2023Tescil Tarihi17.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.05.2023 - 10833AçıklamalarŞirketimizin 11.05.2023 tarihinde yapılan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Komuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151897BIST