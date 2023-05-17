***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2023 12:23
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2023
Tescil Tarihi
17.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2023 - 10833
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2023 tarihinde yapılan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Komuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151897
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5319,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5321,4308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:531.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|SAMAT
|29,22
|20.018.768
|% 9,93
|
|AVHOL
|33,68
|276.983.107
|% 9,07
|
|BFREN
|3.488,20
|39.329.245
|% 8,23
|
|ACSEL
|54,60
|6.335.085
|% 6,43
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,19
|64.326.355
|% -7,11
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|GSRAY
|9,00
|303.164.482
|% -3,12
|
|FENER
|45,44
|75.160.317
|% -3,03
|
|THYAO
|137,20
|3.378.843.746
|% 0,96
|
|ISCTR
|11,15
|2.657.216.426
|% -1,59
|
|KCHOL
|80,75
|2.206.842.796
|% 1,06
|
|AKBNK
|15,65
|1.840.073.814
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,61
|1.622.925.597
|% 3,21
|
|ISCTR
|11,15
|2.657.216.426
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,42
|1.562.678.808
|% -0,63
|
|EKGYO
|6,52
|812.914.753
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,65
|1.840.073.814
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,61
|1.622.925.597
|% 3,21
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7541
|19,7582
|% 0,21
|
|Euro
|21,4145
|21,4308
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,4922
|24,6151
|% -0,23
|
|Frank
|21,8812
|22,0130
|% -0,16
|
|Riyal
|5,2528
|5,2792
|% 0,17
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,91
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|9.024
|9.161
|-70,00
|
|Tam
|8.984
|9.222
|-89,36
|
|Yarım
|4.435
|4.562
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,18
|