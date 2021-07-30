***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
30.07.2021 18:34
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021, 21.05.2021, 25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/06/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Buhar Üretim Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Su Depoları ve Bunların Parçalarının İmalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.530.000
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.07.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12.765.000
Beher Payın Alış Fiyatı
2,1543
Toplam Tutar
27.500.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
35,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ender KARTAL
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İNA ve Çarpan Analizleri (%50-%50)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.06.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
60.303.101 TL (%100'ü)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
25.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 oranındaki hissesinin 27.500.000 TL bedel ile satın alındığı, devir bedelinin nakit ödendiği, devir işleminin Rekabet Kurumu Başkanlığı'ndan izin alınması şartına bağlandığı için ödenen tutar üzerine blokaj konulduğu duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu'nun 29.07.2021 tarihli toplantısında, bildirim konusu işlemin 2010/4 sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"in 7. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına 21-36/519-BD sayı ile karar verilmiş ve Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın bugün tebellüğ edilen 29.07.2021 tarih ve E-77234294-120.01.06-29448 sayılı yazıları ile tarafımıza bilgi verilmiştir.
Rekabet Kurulu tarafından devir işleminin gerçekleşmesi için izne tabi olunmadığına karar verildiğinden, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 oranındaki hissesi
Şirketimizin iştiraki olmuştur
. Hisselerin satın alınması için nakit ödenen tutar üzerine konulan blokaj ise Şirketimizce kaldırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953438
BIST