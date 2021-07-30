***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021, 21.05.2021, 25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMeksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBuhar Üretim Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Su Depoları ve Bunların Parçalarının İmalatıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.530.000Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.07.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı12.765.000Beher Payın Alış Fiyatı2,1543Toplam Tutar27.500.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)9,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)35,23Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıEnder KARTALKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiİNA ve Çarpan Analizleri (%50-%50)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14.06.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar60.303.101 TL (%100'ü)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar25.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 oranındaki hissesinin 27.500.000 TL bedel ile satın alındığı, devir bedelinin nakit ödendiği, devir işleminin Rekabet Kurumu Başkanlığı'ndan izin alınması şartına bağlandığı için ödenen tutar üzerine blokaj konulduğu duyurulmuştu.Rekabet Kurulu'nun 29.07.2021 tarihli toplantısında, bildirim konusu işlemin 2010/4 sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"in 7. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına 21-36/519-BD sayı ile karar verilmiş ve Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın bugün tebellüğ edilen 29.07.2021 tarih ve E-77234294-120.01.06-29448 sayılı yazıları ile tarafımıza bilgi verilmiştir.Rekabet Kurulu tarafından devir işleminin gerçekleşmesi için izne tabi olunmadığına karar verildiğinden, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 oranındaki hissesiŞirketimizin iştiraki olmuştur. Hisselerin satın alınması için nakit ödenen tutar üzerine konulan blokaj ise Şirketimizce kaldırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953438BIST