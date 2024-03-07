***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021-23.01.2024-21.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGünhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAlüminyum dökümEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.700.000 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07/03/2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları4 TaksitEdinilen Payların Nominal Tutarı1.572.299,29 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,07311 TLToplam Tutar11.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)33,47Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,111İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,338Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGüngör YILDIZ, Turan YILDIZKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiGünhan Ostim A.Ş. OrtaklığıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/03/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiİNA ve Çarpan Analizleri (%50-%50)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22/02/2024 - 2024/2Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar43.750.829 (%100'ü)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBagˆlı ortaklıgˆımız Gu¨nhan Ostim Alu¨minyum Do¨ku¨m, Do¨vme Makine I·malat San. ve Tic. A.S¸.‘de Gu¨ngo¨r Yıldız'a ait olan 149.166.250 adet pay (%31,74) ve Turhan Yıldız'a ait olan 8.133.044 adet pay (%1,73) yapılan görüşmeler sonucunda toplam 11.500.000 TL bedel mukabilinde devralınmıştır.Devir bedeli olarak Güngör Yıldız'a 149.166.250 adet pay (%31,74) karşılığı 08/03/2024 tarihinde 6.650.000 TL, 26/03/2024 tarihinde 1.400.000 TL, 26/04/2024 vadeli 1.400.000 TL ve 26/05/2024 vadeli 1.455.400 TL olmak üzere düzenlenen toplam 10.905.400 TL bono karşılığı ödeme yapılacaktır.Diğer ortak Turhan Yıldız'a 8.133.044 adet pay (%1,73) karşılığı 08/03/2024 tarihinde 350.000 TL, 26/03/2024 tarihinde 81.500 TL, 26/04/2024 vadeli 81.500 TL ve 26/05/2024 vadeli 81.600 TL olmak üzere düzenlenen toplam 594.600 TL bono karşılığı ödeme yapılacaktır.07.03.2024 tarihli devir so¨zles¸meleriyle birlikte Şirketimizin Gu¨nhan Ostim Alu¨minyum Do¨ku¨m Do¨vme Makine I·malat Sanayi ve Ticaret A.S¸.'deki payı %100 oranına ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256376BIST