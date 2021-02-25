***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.765.186 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269Transferler3.530.586 -3.530.586 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-80.954 4.122.759 4.041.805 -103.709 3.938.096Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Transferler850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.326.062 -223.868 17.097.905 20.200.099 -22.125 20.177.974Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.554.620 -27.407.412Dönem Karı (Zararı)17.097.905 4.122.759Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.683.413 -1.161.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 555.671 586.952Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler645.712 335.030Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8,32 645.712 335.030Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler579.889 259.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 579.889 259.314Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler851.465 7.664.193Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 851.465 7.664.193Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.802.277 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -24.787.387 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler13 -2.014.890 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 11.486.127 -10.006.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.140.128 -30.368.910Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -264.723 210.573Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.175.912 -46.511.216İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32 1.142.938 -61.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 47.032.974 -46.449.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.173 -80.813İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32 -46.686 -46.929İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -24.487 -33.884Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.852.469 200.000Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 1.852.469 200.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.001.444 -310.270Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -203.261 160.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-241.387 -159.009İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32 51.504 -371.572İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -292.891 212.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 123.614 129.583Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.816.941 12.755.351İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32 -613.934 1.979.401İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -9.203.007 10.775.950Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 131.092 -1.010.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.544.030 4.247.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -1.624.999 379.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -3.919.031 3.867.980Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.554.620 -27.407.412YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI38.107.470 40.777.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.326.062 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 3.326.062 0Maddi ve Maddi Olmayan Dura -596.355 -1.500.348Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -65.450 -47.650Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 38.933.213 42.325.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.490.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.431.815 -15.315.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.176.575 39.598Kredilerden Nakit Girişleri6 10.176.575 39.598Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.305.548 -15.148.053Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -78.305.548 -15.148.053Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-302.842 -207.496YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.230.275 -1.946.361Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.230.275 -1.946.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.241.268 3.187.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.471.543 1.241.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.471.543 1.241.268Ticari Alacaklar7.550.084 56.371.708İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 150.292 1.293.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.399.792 55.078.478Diğer Alacaklar177.325 106.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 3.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 173.884 102.711Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 13.987.246 15.839.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları32 13.987.246 15.839.715Stoklar10 4.853.011 3.851.567Peşin Ödenmiş Giderler22 850.000 646.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 771.004 36.606Diğer Dönen Varlıklar18 1.028.425 292.988ARA TOPLAM37.688.638 78.386.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.688.638 78.386.743DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.217 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.959.355 4.694.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 162.741.627 173.397.453Maddi Duran Varlıklar13 10.955.346 8.677.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 1.752Peşin Ödenmiş Giderler22 12.124.445 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.796.990 198.911.905TOPLAM VARLIKLAR228.485.628 277.298.648KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 6.381.031Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.560.222 8.024.668Ticari Borçlar3.767.899 3.997.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 93.417 41.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.674.482 3.955.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 897.613 773.999Diğer Borçlar5.886.832 15.715.619İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 3.519.885 4.133.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.366.947 11.581.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 5.139.327 5.008.545Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 581.355 1.916.529Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.914.108 7.554.504ARA TOPLAM24.027.356 49.652.335Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.027.356 49.652.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.121.663 78.553.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar1.261.873 681.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.261.873 681.984Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 15.095.952 3.609.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.603.933 94.969.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.631.289 144.622.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.175.533 132.975.434Ödenmiş Sermaye76.231.000 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.869.310 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.626.593 3.524.399Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.626.593 3.524.399Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.112.433 3.786.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-485.840 -261.972Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.783.032 932.194Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.567.693 46.295.772Net Dönem Karı veya Zararı17.097.905 4.122.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar-321.194 -299.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.854.339 132.676.365TOPLAM KAYNAKLAR228.485.628 277.298.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 78.053.440 77.638.426Satışların Maliyeti23 -55.255.830 -56.905.136TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.797.610 20.733.290FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)22.797.610 20.733.290Genel Yönetim Giderleri24 -3.152.343 -3.125.577Pazarlama Giderleri24 -3.794.924 -2.800.528Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.252.995 1.546.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.844.731 -1.544.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.258.607 14.809.045Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 23.888.027 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 264.723 -210.573FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.411.357 14.598.472Finansman Gelirleri28 6.596.326 4.375.488Finansman Giderleri29 -16.352.082 -22.994.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.655.601 -4.020.760Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 -12.520.518 8.061.320Dönem Vergi (Gideri) Geliri-667.978 -1.916.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.852.540 9.977.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.135.083 4.040.560DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)17.135.083 4.040.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.178 -82.199Ana Ortaklık Payları17.097.905 4.122.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başı Kazanç 31 0,22430000 0,05410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-223.868 -80.954Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-280.717 -103.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.849 22.833Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-223.868 -80.954TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.911.215 3.959.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.125 -103.709Ana Ortaklık Payları16.933.340 4.063.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913124BIST