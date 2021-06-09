***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Transferler850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-502 5.259.405 5.258.903 16.752 5.275.655Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -262.474 1.783.032 49.567.693 5.259.405 138.234.337 -282.317 137.952.020Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.904 153.175.533 -321.194 152.854.339Transferler17.097.904 -17.097.904 0Sermaye Arttırımı57.173.250 5.699.870 62.873.120 62.873.120Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)101.010 110.006 211.016 -14.973 196.043Dönem Sonu Bakiyeler133.404.250 7.569.180 7.112.433 -384.830 1.783.032 66.665.597 110.006 216.259.669 -336.167 215.923.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.769.083 47.437.624Dönem Karı (Zararı)110.006 5.259.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.325.027 2.653.535Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 145.591 175.253Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler48.834 33.723Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 48.834 33.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler54.318 43.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 54.318 43.451Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-852.143 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 -852.143 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -721.627 2.401.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.554.062 39.524.684Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 130.888 18.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-770.677 41.184.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -71.434 -2.603.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -699.243 43.787.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler85.899 -118.216İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 85.899 -102.443İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 -15.773Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler500.000 200.000Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)500.000 200.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.015.134 -307.608Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -3.073.482 -268.300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.056.275 463.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 193.217 34.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 863.058 429.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -52.929 -12.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.088.712 547.962İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 60.137 -227.452İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.148.849 775.414Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 50.126 409.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.376.316 -2.592.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -4.936.106 -34.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -4.440.210 -2.557.258Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.769.083 47.437.624YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI984.754 21.686.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.170.246 -85.679Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.170.246 -85.679Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.155.000 21.772.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.225.309 -67.432.879Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.873.120 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.873.120 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.914.305 10.224.145Kredilerden Nakit Girişleri6 2.914.305 10.224.145Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-605.735 -77.672.710Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -605.735 -77.672.710Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 43.619 15.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.440.980 1.691.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.440.980 1.691.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.471.543 1.241.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.912.523 2.932.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 59.912.523 8.471.543Ticari Alacaklar8.271.927 7.550.084İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 221.726 150.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.050.201 7.399.792Diğer Alacaklar91.426 177.325İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 3.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 87.985 173.884Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13.487.246 13.987.246Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 13.487.246 13.987.246Stoklar10 5.868.145 4.853.011Peşin Ödenmiş Giderler22 819.926 850.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 5.622.856 771.004Diğer Dönen Varlıklar18 1.060.446 1.028.425ARA TOPLAM95.134.495 37.688.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.134.495 37.688.638DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.217 16.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.217 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.828.468 4.959.355Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 160.586.627 162.741.627Maddi Duran Varlıklar13 11.980.001 10.955.346Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar511.040 0Diğer Maddi Duran Varlıklar11.468.961 10.955.346Peşin Ödenmiş Giderler22 15.280.234 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR192.691.547 190.796.990TOPLAM VARLIKLAR287.826.042 228.485.628KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.096.958 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.879.266 2.560.222Ticari Borçlar4.824.174 3.767.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 136.634 93.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.687.540 3.674.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 844.684 897.613Diğer Borçlar4.798.120 5.886.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 3.580.022 3.519.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.218.098 2.366.947Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 5.189.453 5.139.327Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 882.496 581.355Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 130.340 4.914.108ARA TOPLAM20.925.491 24.027.356TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.925.491 24.027.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.162.088 23.121.663Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar1.316.191 1.261.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.316.191 1.261.873Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 14.374.325 15.095.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.977.049 51.603.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.902.540 75.631.289ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 216.259.669 153.175.533Ödenmiş Sermaye133.404.250 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.569.180 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.727.603 6.626.593Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.727.603 6.626.593Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.112.433 7.112.433Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-384.830 -485.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.783.032 1.783.032Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.665.598 49.567.693Net Dönem Karı veya Zararı110.006 17.097.905Kontrol Gücü Olmayan Paylar-336.167 -321.194TOPLAM ÖZKAYNAKLAR215.923.502 152.854.339TOPLAM KAYNAKLAR287.826.042 228.485.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 9.880.428 42.031.840Satışların Maliyeti23 -7.678.846 -25.657.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.201.582 16.374.697BRÜT KAR (ZARAR)2.201.582 16.374.697Genel Yönetim Giderleri24 -1.048.980 -790.559Pazarlama Giderleri24 -1.070.619 -683.106Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 71.005 21.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -242.247 -86.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-89.259 14.835.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -130.888 -18.009FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-220.147 14.817.876Finansman Gelirleri27 1.822.033 3.145.124Finansman Giderleri28 -1.501.697 -10.205.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.189 7.757.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -71.302 -2.468.144Dönem Vergi (Gideri) Geliri-767.047 -63.174Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri695.745 -2.404.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.887 5.289.348DÖNEM KARI (ZARARI)28.887 5.289.348Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-81.119 29.943Ana Ortaklık Payları110.006 5.259.405Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 30 0,00080000 0,06900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar101.010 -502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.592 -1.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.418 564Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.010 -502TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.897 5.288.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.973 16.752Ana Ortaklık Payları144.870 5.272.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941572BIST