***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:20
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 0 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
15.147 17.082.758 -17.097.905 0 0 0
Sermaye Arttırımı
57.173.250 5.699.871 62.873.121 62.873.121
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
217.235 6.578.877 6.796.112 159.645 6.955.757
Dönem Sonu Bakiyeler
133.404.250 7.569.181 7.112.433 -268.605 0 1.798.179 66.650.451 6.578.877 222.844.766 -161.549 222.683.217
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 0 2.293.281 41.849.105 23.866.458 238.889.181 36.804.854 275.694.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.887.032 21.979.426 -23.866.458 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-20.893 -1.104.681 394.465 -129.996 20.978.201 20.978.201 8.919.752 29.897.953
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.050.752 -2.282.184 394.465 4.180.313 63.698.535 20.978.201 259.006.277 45.724.606 304.730.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.729.222 -43.975.843
Dönem Karı (Zararı)
20.978.201 6.578.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.995.774 -2.559.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 502.531 307.165
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.009.968 -16.333
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 1.979.649 -16.333
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.319 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.166.694 514.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.166.694 514.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
349.736 325.583
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 349.736 325.583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.033.155 -3.690.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.244.753 -47.995.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.377.958 464.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -92.981 -101.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -20.284.977 566.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.573.120 -33.668.740
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 2.645.436 -33.681.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -72.316 12.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.165.793 478.280
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
1.165.793 478.280
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -17.243.646 -2.455.714
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -1.857.475 -8.139.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.116.318 1.854.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 57.716 -25.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.058.602 1.880.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 635.966 25.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
527.174 -1.444.673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 402.898 -40.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 124.276 -1.404.514
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 5.353.405 -177.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.862.550 -4.932.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -3.199.816 369.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 10.062.366 -5.301.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.729.222 -43.975.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.355.100 3.150.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.942 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.942 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.193.805 -3.373.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.172.411 -3.373.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -21.394 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 19.416.500 6.505.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -9.961.537 18.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.637.241 65.640.435
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.873.121
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.873.121
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.361.067 5.667.425
Kredilerden Nakit Girişleri
6 12.361.067 5.667.425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.443.417 -3.356.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.443.417 -3.356.391
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -1.280.409 456.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.721.563 24.815.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.721.563 24.815.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.228.687 8.471.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.950.250 33.286.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.950.249 76.228.687
Ticari Alacaklar
46.427.662 28.693.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 13.477.643 111.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 32.950.019 28.581.411
Diğer Alacaklar
104.696 2.684.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 101.255 2.681.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10.276.730 11.442.523
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 10.276.730 11.442.523
Stoklar
11 31.860.836 14.647.509
Peşin Ödenmiş Giderler
23 2.452.633 628.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.641.552 1.668.750
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.326.778 2.948.709
ARA TOPLAM
189.041.136 138.942.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.041.136 138.942.922
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 10.394.465 0
Ticari Alacaklar
8 1.213.369 549.444
Diğer Alacaklar
9 58.501 51.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.907.144 4.945.606
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 139.992.627 159.409.127
Maddi Duran Varlıklar
14 66.231.974 62.652.290
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.413.659 2.432.601
Diğer Maddi Duran Varlıklar
63.818.315 60.219.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 35.496 17.848
Peşin Ödenmiş Giderler
23 20.910.245 21.027.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.743.821 248.653.624
TOPLAM VARLIKLAR
432.784.957 387.596.546
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.853.322 1.424.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.675.237 2.191.590
Ticari Borçlar
14.530.544 12.430.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 239.449 181.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.291.095 12.248.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.910.519 1.274.553
Diğer Borçlar
2.521.361 1.978.365
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 1.298.000 895.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.223.361 1.083.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 20.888.595 15.888.558
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 11.721.259 11.961.605
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.120.089 408.599
ARA TOPLAM
64.500.926 47.838.237
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.500.926 47.838.237
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.121.870 22.766.534
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 20.862.545 20.862.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.486.273 3.319.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.486.273 3.319.579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 14.082.460 17.115.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.553.148 64.064.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.054.074 111.902.511
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 259.006.277 238.889.181
Ödenmiş Sermaye
157.417.015 157.417.015
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.180 7.569.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.768.568 5.894.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.768.568 5.894.142
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.050.752 7.071.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.282.184 -1.177.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
394.465 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
394.465 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
394.465 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.313 2.293.281
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.698.535 41.849.105
Net Dönem Karı veya Zararı
20.978.201 23.866.458
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.724.606 36.804.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
304.730.883 275.694.035
TOPLAM KAYNAKLAR
432.784.957 387.596.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 104.937.644 23.094.587 57.812.010 13.214.159
Satışların Maliyeti
24 -60.397.796 -17.973.356 -32.406.220 -10.294.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.539.848 5.121.231 25.405.790 2.919.649
BRÜT KAR (ZARAR)
44.539.848 5.121.231 25.405.790 2.919.649
Genel Yönetim Giderleri
25 -4.292.982 -2.607.926 -2.034.733 -1.558.946
Pazarlama Giderleri
25 -3.418.705 -1.867.204 -2.028.857 -796.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 2.591.330 261.304 1.350.696 190.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -4.522.058 -365.283 -4.268.770 -123.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.897.433 542.122 18.424.126 631.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -38.463 -18.491 24.328 112.397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.858.970 523.631 18.448.454 743.778
Finansman Gelirleri
28 11.866.264 5.297.604 4.477.469 3.475.571
Finansman Giderleri
29 -7.979.119 -2.707.255 -3.229.127 -1.205.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.746.115 3.113.980 19.696.796 3.013.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.848.162 3.492.561 -7.101.882 3.563.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.721.259 -145.369 -8.936.218 621.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.873.097 3.637.930 1.834.336 2.942.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.897.953 6.606.541 12.594.914 6.577.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.897.953 6.606.541 12.594.914 6.577.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.919.752 27.664 3.087.850 108.783
Ana Ortaklık Payları
20.978.201 6.578.877 9.507.064 6.468.871
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 31 0,13330000 0,04180000 0,06040000 0,04850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.104.681 217.235 -413.018 116.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.259.516 296.635 -754.872 238.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
154.835 -79.400 341.854 -121.818
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
394.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
394.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
394.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-710.216 217.235 -413.018 116.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.187.737 6.823.776 12.181.896 6.693.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.919.752 159.645 3.219.831 174.618
Ana Ortaklık Payları
20.267.985 6.664.131 8.962.065 6.519.261
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057394
BIST