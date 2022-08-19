***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 0 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339Transferler15.147 17.082.758 -17.097.905 0 0 0Sermaye Arttırımı57.173.250 5.699.871 62.873.121 62.873.121Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)217.235 6.578.877 6.796.112 159.645 6.955.757Dönem Sonu Bakiyeler133.404.250 7.569.181 7.112.433 -268.605 0 1.798.179 66.650.451 6.578.877 222.844.766 -161.549 222.683.217Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 0 2.293.281 41.849.105 23.866.458 238.889.181 36.804.854 275.694.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.887.032 21.979.426 -23.866.458 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-20.893 -1.104.681 394.465 -129.996 20.978.201 20.978.201 8.919.752 29.897.953Dönem Sonu Bakiyeler157.417.015 7.569.180 7.050.752 -2.282.184 394.465 4.180.313 63.698.535 20.978.201 259.006.277 45.724.606 304.730.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.729.222 -43.975.843Dönem Karı (Zararı)20.978.201 6.578.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.995.774 -2.559.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 502.531 307.165Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.009.968 -16.333Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 1.979.649 -16.333Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.319 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.166.694 514.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.166.694 514.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler349.736 325.583Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 349.736 325.583Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -3.033.155 -3.690.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.244.753 -47.995.506Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.377.958 464.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -92.981 -101.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -20.284.977 566.205Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.573.120 -33.668.740İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 2.645.436 -33.681.455İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -72.316 12.715Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.165.793 478.280Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)1.165.793 478.280Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -17.243.646 -2.455.714Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -1.857.475 -8.139.471Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.116.318 1.854.492İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 57.716 -25.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.058.602 1.880.160Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 635.966 25.841Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler527.174 -1.444.673İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 402.898 -40.159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 124.276 -1.404.514Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 5.353.405 -177.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.862.550 -4.932.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -3.199.816 369.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 10.062.366 -5.301.820Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.729.222 -43.975.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.355.100 3.150.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri93.942 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri93.942 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.193.805 -3.373.047Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.172.411 -3.373.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -21.394 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 19.416.500 6.505.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -9.961.537 18.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.637.241 65.640.435Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 62.873.121Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 62.873.121Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.361.067 5.667.425Kredilerden Nakit Girişleri6 12.361.067 5.667.425Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.443.417 -3.356.391Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.443.417 -3.356.391Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -1.280.409 456.280YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.721.563 24.815.035Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.721.563 24.815.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.228.687 8.471.543DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.950.250 33.286.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 89.950.249 76.228.687Ticari Alacaklar46.427.662 28.693.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 13.477.643 111.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 32.950.019 28.581.411Diğer Alacaklar104.696 2.684.943İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 3.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 101.255 2.681.502Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10.276.730 11.442.523Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 10.276.730 11.442.523Stoklar11 31.860.836 14.647.509Peşin Ödenmiş Giderler23 2.452.633 628.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 5.641.552 1.668.750Diğer Dönen Varlıklar19 2.326.778 2.948.709ARA TOPLAM189.041.136 138.942.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR189.041.136 138.942.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.394.465 0Ticari Alacaklar8 1.213.369 549.444Diğer Alacaklar9 58.501 51.374Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.907.144 4.945.606Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 139.992.627 159.409.127Maddi Duran Varlıklar14 66.231.974 62.652.290Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.413.659 2.432.601Diğer Maddi Duran Varlıklar63.818.315 60.219.689Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 35.496 17.848Peşin Ödenmiş Giderler23 20.910.245 21.027.935TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.743.821 248.653.624TOPLAM VARLIKLAR432.784.957 387.596.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.853.322 1.424.919Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.675.237 2.191.590Ticari Borçlar14.530.544 12.430.048İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 239.449 181.733İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 14.291.095 12.248.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.910.519 1.274.553Diğer Borçlar2.521.361 1.978.365İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 1.298.000 895.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.223.361 1.083.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 20.888.595 15.888.558Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 11.721.259 11.961.605Kısa Vadeli Karşılıklar16 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.120.089 408.599ARA TOPLAM64.500.926 47.838.237TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.500.926 47.838.237UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 23.121.870 22.766.534Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 20.862.545 20.862.546Uzun Vadeli Karşılıklar5.486.273 3.319.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 5.486.273 3.319.579Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 14.082.460 17.115.615TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.553.148 64.064.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER128.054.074 111.902.511ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 259.006.277 238.889.181Ödenmiş Sermaye157.417.015 157.417.015Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.569.180 7.569.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.768.568 5.894.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.768.568 5.894.142Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.050.752 7.071.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.282.184 -1.177.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)394.465 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)394.465 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)394.465 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.180.313 2.293.281Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları63.698.535 41.849.105Net Dönem Karı veya Zararı20.978.201 23.866.458Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.724.606 36.804.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR304.730.883 275.694.035TOPLAM KAYNAKLAR432.784.957 387.596.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 104.937.644 23.094.587 57.812.010 13.214.159Satışların Maliyeti24 -60.397.796 -17.973.356 -32.406.220 -10.294.510TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.539.848 5.121.231 25.405.790 2.919.649BRÜT KAR (ZARAR)44.539.848 5.121.231 25.405.790 2.919.649Genel Yönetim Giderleri25 -4.292.982 -2.607.926 -2.034.733 -1.558.946Pazarlama Giderleri25 -3.418.705 -1.867.204 -2.028.857 -796.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 2.591.330 261.304 1.350.696 190.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -4.522.058 -365.283 -4.268.770 -123.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.897.433 542.122 18.424.126 631.381Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -38.463 -18.491 24.328 112.397FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.858.970 523.631 18.448.454 743.778Finansman Gelirleri28 11.866.264 5.297.604 4.477.469 3.475.571Finansman Giderleri29 -7.979.119 -2.707.255 -3.229.127 -1.205.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.746.115 3.113.980 19.696.796 3.013.791Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 -8.848.162 3.492.561 -7.101.882 3.563.863Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.721.259 -145.369 -8.936.218 621.678Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.873.097 3.637.930 1.834.336 2.942.185SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.897.953 6.606.541 12.594.914 6.577.654DÖNEM KARI (ZARARI)29.897.953 6.606.541 12.594.914 6.577.654Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.919.752 27.664 3.087.850 108.783Ana Ortaklık Payları20.978.201 6.578.877 9.507.064 6.468.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 31 0,13330000 0,04180000 0,06040000 0,04850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.104.681 217.235 -413.018 116.225Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.259.516 296.635 -754.872 238.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler154.835 -79.400 341.854 -121.818Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar394.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)394.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)394.465DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-710.216 217.235 -413.018 116.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.187.737 6.823.776 12.181.896 6.693.879Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.919.752 159.645 3.219.831 174.618Ana Ortaklık Payları20.267.985 6.664.131 8.962.065 6.519.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057394BIST