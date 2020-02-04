***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.02.2020Genel Kurul Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan Satış işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Şirketimizin Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - Dilek, temenni ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 3. Madde_Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar06.01.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan ilk Olağanüstü Genel Kurul çağrısında 4 Şubat 2020 tarihinde yaplıcak toplantının yeterli toplantı nisabının sağlanamaması halinde 6 Şubat 2020 tarihinde yapılacağı hakkında bilgi verilmiştir. Ancak 2. Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın, Ticaret Bakanlığı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgi çerçevesinde 06.02.2020 tarihinde yapılmasının uygun olmayacağı anlaşılmıştır.Yönetim Kurulu'muz 04.02.2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararıylaŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 4 Şubat 2020 tarihinde asgari nisap miktarı sağlayamadığından ertelenmiş olup, ertelenen toplantının aynı usul, çağrı yöntemiyle ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA, adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817001BIST