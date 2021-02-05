***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteVakıfbank T.A.O. Ostim Ticari Şube MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKredi Çalışması HakkındaMali Tablonun Verilme Tarihi05/02/2021AçıklamalarVakıfbank T.A.O. Ostim Ticari Şubesi Müdürlüğü'ne Kredi çalışmasında kullanılmak üzere verilecek olan 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte pdf olarak sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907836BIST