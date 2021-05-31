***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteOstim Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021Açıklamalar01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesinesunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte pdf olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938936BIST