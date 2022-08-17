***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2022 10:15
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilen
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte pdf olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056168
BIST
10:082.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,37
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.932
En Düşük
2.922
10:0817,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0515
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9665
En Düşük
17,8970
10:0818,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:081.026,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.026,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:08
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|CMBTN
|283,20
|19.075.009
|% 7,15
|
|SODSN
|26,50
|38.823
|% 6,00
|
|GZNMI
|50,95
|5.822.719
|% -9,98
|
|AGHOL
|70,50
|44.479.661
|% -4,54
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|PAMEL
|155,20
|3.082.885
|% -4,37
|
|KARTN
|77,70
|18.575.812
|% -3,96
|
|THYAO
|67,75
|331.948.400
|% -0,15
|
|EKGYO
|3,72
|310.630.274
|% 5,08
|
|KCHOL
|42,78
|204.995.575
|% -0,70
|
|TSKB
|3,94
|164.306.584
|% 2,07
|
|ISCTR
|6,24
|147.363.336
|% 0,97
|
|EKGYO
|3,72
|310.630.274
|% 5,08
|
|TSKB
|3,94
|164.306.584
|% 2,07
|
|ALBRK
|1,83
|69.516.965
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,62
|145.659.320
|% 0,36
|
|ISCTR
|6,24
|147.363.336
|% 0,97
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9621
|17,9654
|% 0,29
|
|Euro
|18,2482
|18,2547
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,6756
|21,7843
|% 0,39
|
|Frank
|18,8131
|18,9265
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7731
|4,7970
|% 0,41
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.896
|6.951
|0,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,03
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|0,85
|