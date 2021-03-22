***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli sermaye artırımı hak kullanımı sonrası kalan, 1.208.526,643 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların satışı 18-19 Mart 2021 tarihlerinde Şirket Merkez'inde talep toplama yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Birincil Piyasada B grubu payların satışında oluşan 2,7714 TL ortalamadan tamamı satılmıştır.SPK'nın Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği (II-5.2) 24. maddesinin 5. fıkrasına göre ilişkili tarafımız Ostim Vakfı yeni pay alma hakkı kullanımı sonrasında 1.131.744,64 adet A grubu pay satın alarak şirketimizdeki toplam payını 6.540.145,33 adete çıkarmıştır. Artırım sonrası Ostim Vakfı'nın toplam sermaye içindeki payı %4,90 olmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919812BIST