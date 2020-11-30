***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.11.2020 17:05
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 76.231.000 (Yetmişaltımilyon ikiyüzotuzbirbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %75 (yüzde yetmişbeş) oranında 57.173.250 (Elliyedimilyon yüzyetmişüçbin ikiyüzelli) Türk Lirası arttırılarak 133.404.250 (Yüzotuzüçmilyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan Taslak İzahname, 30.11.2020 tarihinde incelenmek üzere Kurul'a (SPK) sunulmuştur. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması halinde, SPK onaylı izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890578
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
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1.317
En Düşük
1.284
18:057,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
|: 7,8470
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7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3650
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9,4206
En Düşük
9,2817
18:05445,08
En Yüksek
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|: -0,99%
|| -4,47
|Açılış
|: 445,08
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.241
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8143
|7,8222
|% 0,11
|
|Euro
|9,3670
|9,3795
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,3970
|10,4491
|% 0,38
|
|Frank
|8,5959
|8,6477
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0738
|2,0842
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-14,64
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,78
|47,78
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem