***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 76.231.000 (Yetmişaltımilyon ikiyüzotuzbirbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %75 (yüzde yetmişbeş) oranında 57.173.250 (Elliyedimilyon yüzyetmişüçbin ikiyüzelli) Türk Lirası arttırılarak 133.404.250 (Yüzotuzüçmilyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Ekte sunulan Taslak İzahname, 30.11.2020 tarihinde incelenmek üzere Kurul'a (SPK) sunulmuştur. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması halinde, SPK onaylı izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890578BIST