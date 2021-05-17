***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 2.672.019 18B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 21.340.746 18Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz1. Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 17.097.905 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2020 tarihli bilançosunda ise 9.794.834,20 TL dönem net kârı bulunmaktadır. Dağıtılması planlanan 2020 yılı VUK kârından genel kanuni yedek akçe tutarı 489.741,71 TL düşüldükten sonra kalan 9.305.092,49 TL'nin nakit olarak dağıtılmayıp bedelsiz olarak dağıtılmasının,2. Geçmiş yıllarda elde edilen kârlardan 14.707.672,51 TL'nin bedelsiz dağıtılacak dönem kârına eklenerek ortaklarımıza toplam 24.012.765,00 TL bedelsiz pay verilmesininGenel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020_KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 133.404.2502. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.040.489Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.655.601 9.980.538,334. Vergiler ( - ) -12.520.518 185.704,135. Net Dönem Kârı 17.097.905 9.794.834,26. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 489.741,71 489.741,718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.608.163 9.305.092,49Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.608.163 9.305.092,4911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 6.670.212,5 6.670.212,512. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.634.879,99 2.634.879,9916. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 14.707.672,51 14.707.672,51Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 2.672.019 2.672.019 0,18 18B Grubu 0 21.340.746 21.340.746 0,18 18TOPLAM 0 24.012.765 24.012.765 0,18 18Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem kârı 17.135.083 (29.655.601-12.520.518) TL olup bu tutarın 37.178 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 17.097.905 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.Eklenen Dökümanlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936547BIST