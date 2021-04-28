***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarı ve Tavan Süresisinin Uzatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YKK tarihi düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki öz sermaye tutarı toplamı olan 153.175.533,00 TL'nin esas alınarak, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavan geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına,Karar Verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931860BIST