***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Ana Sözleşme Tadili Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve 64378107 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni ortakların oy birliği ile kabul edilmiştir.Saygılarımızla..Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951290BIST