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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2021 18:53



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Ana Sözleşme Tadili Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve 64378107 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni ortakların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Saygılarımızla..

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951290


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Yarım 1.603 1.645 9,10  
Çeyrek 804 823 4,55  
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