***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKonut Niteliğinde ArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü10.012 m2 arsanın 1/3'ü satın alınmıştır.Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiMeksis A.Ş. Yön. Krl. Kararı - 06.10.2022/10Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı ortaklığımız Meksis A.Ş.'de mevzuat gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunma zorunluluğu yoktur.Toplam Alım Bedeli55.000.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%15,53Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%34,94Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%12,71Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%26,67İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%72,74Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.10.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriNakit varlıkların değerlendirilmesi sureti ile karlılığa katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.Karşı TarafSF Yıldız Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiBağlı ortaklığımız bu arsayı ilişkili taraf olan SF Yıldız Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın almıştır. (SF Yıldız, Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olup, Meksis A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert Fırat aynı zamanda SF Yıldız'ın da yönetim kurulu üyesidir.)Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul değerlemesi yaptırılmış ve pazarlık usulu satın alma fiyatı belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.09.2022/2022-0184Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAce Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar(1/3 hisse 73.233.333 TL)+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPazarlık yapılmak sureti ile değerleme bedelinden daha uygun bir fiyata satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarBu açıklama Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapılmıştır.Bağlı ortaklığımız Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş., Ankara I·li, C¸ankaya I·lc¸esi, Tapu sicilinde Lodumu (ME) Mahallesi, 28171 Ada 2 Parsel no.lu "Arsa" nitelikli 10.012 m2 alan büyüklüğüne sahip "konut" arsasının 1/3'ünü satın almıştır.Bağlı ortaklığımız bu arsayı ilişkili taraf olan SF Yıldız Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın almıştır. (SF Yıldız, Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olup, Meksis A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert Fırat SF Yıldız'ın da yönetim kurulu üyesidir.)Arsa için Ace Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne (SPK Lisanslı) değerleme yaptırılmıştır. Düzenlenen değerleme raporuna göre arsa değerinin (tam hisse) KDV hariç 219.700.000 TL (1/3 hisse 73.233.333 TL) olduğu tespit edilmiş olup, yapılan pazarlıklar sonucu arsanın 1/3 hissesi için toplam 55.000.000 TL+KDV bedel ödenerek Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş.'nin adına tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır.Satın alınan konut niteliğindeki gayrimenkul yatırımının Şirketimiz finansal tablolarını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068010BIST