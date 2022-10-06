***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
06.10.2022 14:34
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Konut Niteliğinde Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
10.012 m2 arsanın 1/3'ü satın alınmıştır.
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Meksis A.Ş. Yön. Krl. Kararı - 06.10.2022/10
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı ortaklığımız Meksis A.Ş.'de mevzuat gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunma zorunluluğu yoktur.
Toplam Alım Bedeli
55.000.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%15,53
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%34,94
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%12,71
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%26,67
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%72,74
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.10.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Nakit varlıkların değerlendirilmesi sureti ile karlılığa katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.
Karşı Taraf
SF Yıldız Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Bağlı ortaklığımız bu arsayı ilişkili taraf olan SF Yıldız Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın almıştır. (SF Yıldız, Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olup, Meksis A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert Fırat aynı zamanda SF Yıldız'ın da yönetim kurulu üyesidir.)
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul değerlemesi yaptırılmış ve pazarlık usulu satın alma fiyatı belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.09.2022/2022-0184
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ace Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
(1/3 hisse 73.233.333 TL)+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Pazarlık yapılmak sureti ile değerleme bedelinden daha uygun bir fiyata satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Bu açıklama Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapılmıştır.
Bağlı ortaklığımız Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş., Ankara I·li, C¸ankaya I·lc¸esi, Tapu sicilinde Lodumu (ME) Mahallesi, 28171 Ada 2 Parsel no.lu "Arsa" nitelikli 10.012 m2 alan büyüklüğüne sahip "konut" arsasının 1/3'ünü satın almıştır.
Bağlı ortaklığımız bu arsayı ilişkili taraf olan SF Yıldız Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın almıştır. (SF Yıldız, Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olup, Meksis A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert Fırat SF Yıldız'ın da yönetim kurulu üyesidir.)
Arsa için Ace Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne (SPK Lisanslı) değerleme yaptırılmıştır. Düzenlenen değerleme raporuna göre arsa değerinin (tam hisse) KDV hariç 219.700.000 TL (1/3 hisse 73.233.333 TL) olduğu tespit edilmiş olup, yapılan pazarlıklar sonucu arsanın 1/3 hissesi için toplam 55.000.000 TL+KDV bedel ödenerek Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş.'nin adına tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Satın alınan konut niteliğindeki gayrimenkul yatırımının Şirketimiz finansal tablolarını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068010
BIST