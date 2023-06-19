***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.06.2023 16:01
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-17933 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159885
BIST
17:075.364
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -111,09
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0723,6053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0090
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0725,7790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0598
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:071.481,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,76
|Açılış
|: 1.481,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.320.000
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.821.239
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|54.728.566
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,40
|49.830.279
|% -7,00
|
|KRVGD
|17,02
|41.720.699
|% -6,99
|
|THYAO
|176,60
|5.683.560.651
|% -2,27
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.063.253.584
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|881.228.915
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.398.973
|% -0,68
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6000
|23,6094
|% -0,02
|
|Euro
|25,7640
|25,7794
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1128
|30,2638
|% -0,22
|
|Frank
|26,2373
|26,3953
|% -0,30
|
|Riyal
|6,2804
|6,3119
|% 0,04
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20OYAKC
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 577, 700 adet işlem
-
17:19PARSN
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 86.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 857 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -116, 64 kaybederek (% -1.91 ) 5, 988
-
17:18XU100
Endeks 5, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 97 altında . İşlem hacmi 49, 691.00 milyon TL de
-
17:18MPARK
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 598 adet işlem