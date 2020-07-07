***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020, 03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 24.03.2020 tarihli KAP açıklamasında 6 Nisan – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında çalışılacağını duyurmuştu.Yönetim Kurulumuz, kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Şirketimiz çalışanlarının kısa çalışma süresinin 1 ay uzatılmasına ve 7 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde uygulanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855737BIST