***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2020 12:21
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020, 03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 24.03.2020 tarihli KAP açıklamasında 6 Nisan – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında çalışılacağını duyurmuştu.
Yönetim Kurulumuz, kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Şirketimiz çalışanlarının kısa çalışma süresinin 1 ay uzatılmasına ve 7 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde uygulanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855737
BIST
13:40118.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 118.792
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|: 393,74
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394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.541
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.890.501
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.538.309
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.111.345
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.346.535
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|65.518.276
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|12.944.540
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|GARAN
|8,33
|983.219.305
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,85
|770.223.508
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,30
|647.921.456
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,93
|557.611.448
|% 4,89
|
|SKBNK
|1,79
|417.396.075
|% 2,87
|
|TSKB
|1,33
|266.297.059
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5491
|8,5920
|% 0,05
|
|Frank
|7,2419
|7,2856
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,57
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|-11,10
|
|Tam
|2.616
|2.627
|-11,40
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,06
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|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,55
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