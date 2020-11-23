***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.11.2020 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Ostim Kalıp Yatırım Sanayi Anonim Şirketi unvanı ile kurulan Şirket, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 1.000.000 TL sermaye ile kurulan şirketin sermayesinin tamamı Şirketimize aittir. Adresi Cevat Dündar Caddesi, numara 72, Ostim, Yenimahalle/ANKARA olan şirket, kalıpçılık alanında faaliyet gösterecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889628BIST