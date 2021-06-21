***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında SPK tarafından onaylanan izahnamede sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.04.05.2021 tarihinde kap'ta yayınlanan açıklamamızda öngörüldüğü üzere iştirak edilmesi planlanan firma ile protokol imzalanarak çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda iştirak edinilmesi planlanan şirketin hisselerinin tamamı için piyasa değeri 60.303.101 TL olarak hesaplanmıştır.Yönetim Kurulumuzun 21.06.2021 tarihli (bugün) toplantısında1.İştirak edilecek firmanın hisselerinin %50'si için 27.500.000 TL satın alma bedeli teklif edilmesine,2.Şirketimizin devir bedeli olarak teklif ettiği tutarın kabul edilmesi durumunda, iştirak edilmesi için fiili ve hukuki girişimlerin başlatılmasına,3.Şirketin hisselerinin kalan %50'si için finansal imkânı ve ticari kapasitesi uygun grup/kişilerle birlikte iştirak imkanlarının araştırılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Karar Verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943430BIST