***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2021 13:28
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021, 21.06.2021, 25.06.2021, 30.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%50 oranında ortaklığımız olan Meksis Mekanik Sistemler İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Meksis A.Ş.) 08.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.09.2021 tarih ve 10413 sayılı nüshasında (bugün) ilan edilmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda Şirketimiz, Meksis A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda çoğunluk olarak temsil edilecektir.
İlgili değişiklikle birlikte, Meksis A.Ş. üzerinde kontrol gücü tesis edilmiştir. Kontrol gücünün sağlanması tarihinden itibaren TFRS 10 Tam Konsolidasyon hükümlerine göre Şirketimizin finansal tablolarında raporlanacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964707
BIST
13:331.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:338,6625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:3310,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:33492,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 492,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:33
|YEOTK
|55,00
|165.838.990
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.196.521
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.608.434
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.273.280
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.590.831
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,85
|2.167.519
|% -5,46
|
|EUKYO
|6,20
|1.184.321
|% -4,32
|
|THYAO
|13,03
|863.449.384
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|561.851.312
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,29
|369.862.885
|% -3,62
|
|TUPRS
|109,00
|300.665.324
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|277.941.591
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|222.753.632
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|127.515.305
|% 0,00
|
|THYAO
|13,03
|863.449.384
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|561.851.312
|% 0,99
|
|SISE
|8,24
|277.941.591
|% 0,49
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6597
|8,6625
|% -0,03
|
|Euro
|10,1648
|10,1708
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% 0,21
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% 0,03
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,37
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|2,00
|
|Tam
|3.239
|3.320
|6,41
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|3,10
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,55
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,08
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,80
|