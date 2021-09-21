***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021, 21.06.2021, 25.06.2021, 30.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%50 oranında ortaklığımız olan Meksis Mekanik Sistemler İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Meksis A.Ş.) 08.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.09.2021 tarih ve 10413 sayılı nüshasında (bugün) ilan edilmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda Şirketimiz, Meksis A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda çoğunluk olarak temsil edilecektir.İlgili değişiklikle birlikte, Meksis A.Ş. üzerinde kontrol gücü tesis edilmiştir. Kontrol gücünün sağlanması tarihinden itibaren TFRS 10 Tam Konsolidasyon hükümlerine göre Şirketimizin finansal tablolarında raporlanacağı öngörülmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964707BIST