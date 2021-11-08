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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2021 10:23
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz 08.11.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-      Portföy Yönetim Şirketleri başta olmak üzere ilgili taraflarla görüşerek Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin Şirketimize finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması,
2-      GSYF'nin Şirketimize olumlu katkı sağlayacağı değerlendirildiği takdirde 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli sermaye artırımından elde edilen kaynağın, SPK izni çerçevesinde GSYF'ye yatırım amacıyla kullanılması,
3-      Şirketimizin yatırım yapacağı GSYF'ye fon koyabilecek başka potansiyel yatırımcılarla ilgili araştırma yapılması,
 
hususlarında gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975532


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