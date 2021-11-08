***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 08.11.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Portföy Yönetim Şirketleri başta olmak üzere ilgili taraflarla görüşerek Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin Şirketimize finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması,2- GSYF'nin Şirketimize olumlu katkı sağlayacağı değerlendirildiği takdirde 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli sermaye artırımından elde edilen kaynağın, SPK izni çerçevesinde GSYF'ye yatırım amacıyla kullanılması,3- Şirketimizin yatırım yapacağı GSYF'ye fon koyabilecek başka potansiyel yatırımcılarla ilgili araştırma yapılması,hususlarında gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975532BIST