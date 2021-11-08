***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 10:23
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 08.11.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Portföy Yönetim Şirketleri başta olmak üzere ilgili taraflarla görüşerek Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin Şirketimize finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması,
2- GSYF'nin Şirketimize olumlu katkı sağlayacağı değerlendirildiği takdirde 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli sermaye artırımından elde edilen kaynağın, SPK izni çerçevesinde GSYF'ye yatırım amacıyla kullanılması,
3- Şirketimizin yatırım yapacağı GSYF'ye fon koyabilecek başka potansiyel yatırımcılarla ilgili araştırma yapılması,
hususlarında gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975532
BIST
13:231.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:239,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7226
En Düşük
9,6551
13:2311,2356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0164
|Açılış
|: 11,1950
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2553
En Düşük
11,1772
13:23567,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,52
|Açılış
|: 567,49
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:21
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.489.125
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|BRYAT
|378,60
|87.041.516
|% 8,82
|
|VERTU
|25,36
|66.096.733
|% 8,56
|
|KARYE
|14,44
|137.014.685
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.288.387
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,89
|97.554.994
|% -5,46
|
|FENER
|30,44
|53.779.256
|% -4,40
|
|THYAO
|17,83
|1.568.529.836
|% 1,02
|
|GARAN
|10,70
|1.178.574.080
|% 0,85
|
|PETKM
|6,89
|755.245.163
|% 3,14
|
|ASELS
|16,99
|567.051.298
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,25
|518.576.206
|% 2,69
|
|TSKB
|1,57
|188.045.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|351.736.420
|% 0,66
|
|GARAN
|10,70
|1.178.574.080
|% 0,85
|
|PETKM
|6,89
|755.245.163
|% 3,14
|
|THYAO
|17,83
|1.568.529.836
|% 1,02
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7061
|9,7118
|% 0,34
|
|Euro
|11,2265
|11,2339
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0391
|13,1045
|% 0,10
|
|Frank
|10,5593
|10,6229
|% -0,09
|
|Riyal
|2,5789
|2,5918
|% 0,24
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,29
|
|Altın Gr.
|567
|567
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.746
|3.803
|5,00
|
|Tam
|3.727
|3.821
|3,94
|
|Yarım
|1.802
|1.848
|1,91
|
|Çeyrek
|904
|924
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,87
|