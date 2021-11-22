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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2021 17:15
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bu ac¸ıklama, SPK'nın O¨zel Durumlar Tebligˆi (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen o¨zel durum ac¸ıklaması gu¨ncellemesi olarak yapılmaktadır.
S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında yapılacak olan ins¸aatların mimari proje c¸alıs¸maları tamamlanmıs¸ ve ilgili Kurumlara incelenmek u¨zere sunulmus¸tur. Mimari projelerimiz olumlu değerlendirilmiş olup Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binası için inşaat ruhsatı alınma aşamasına gelmiştir. Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri diğer arsada yapılan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978995


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