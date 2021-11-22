***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 17:15
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu ac¸ıklama, SPK'nın O¨zel Durumlar Tebligˆi (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen o¨zel durum ac¸ıklaması gu¨ncellemesi olarak yapılmaktadır.
S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında yapılacak olan ins¸aatların mimari proje c¸alıs¸maları tamamlanmıs¸ ve ilgili Kurumlara incelenmek u¨zere sunulmus¸tur. Mimari projelerimiz olumlu değerlendirilmiş olup Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binası için inşaat ruhsatı alınma aşamasına gelmiştir. Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri diğer arsada yapılan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978995
BIST
17:161.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 14,61
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:1611,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0266
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2832
En Düşük
10,9592
17:1612,6869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0208
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
17:16661,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -6,63
|Açılış
|: 661,62
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:16
|EDATA
|11,00
|39.275.845
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.642.278
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|247.079.892
|% 9,99
|
|TETMT
|230,40
|3.570.039
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|26.960.667
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|471.723.729
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.583.360
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|23.912.689
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,78
|39.302.271
|% -5,17
|
|THYAO
|17,63
|2.320.333.318
|% 3,16
|
|GARAN
|11,98
|1.486.273.732
|% -0,58
|
|SISE
|11,19
|1.286.780.697
|% -0,53
|
|KRDMD
|8,32
|1.086.582.380
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,26
|778.373.516
|% 7,93
|
|ODAS
|1,64
|469.271.295
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,57
|706.790.715
|% 0,56
|
|THYAO
|17,63
|2.320.333.318
|% 3,16
|
|KRDMD
|8,32
|1.086.582.380
|% 1,71
|
|GARAN
|11,98
|1.486.273.732
|% -0,58
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2671
|11,2782
|% 0,24
|
|Euro
|12,6736
|12,6869
|% -0,16
|
|Sterlin
|15,0432
|15,1186
|% -0,25
|
|Frank
|12,0520
|12,1246
|% -0,14
|
|Riyal
|2,9871
|3,0021
|% -0,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-16,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|4.395
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,22
|
|Yarım
|2.114
|2.168
|4,94
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-0,11
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29CEMAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 758, 025 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 04 artarak (% 0.78 ) 1, 554
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, TETMT, DITAS, KENT, PENTA, DOBUR, IHAAS, FRIGO, EGEPO, BMSCH
-
17:28
PENGD, BFREN, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında