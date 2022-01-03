***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 11:55
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlandığı, ilgili Kurumlara incelenmek üzere sunulduğu, mimari projelerimizin olumlu değerlendirildiği daha önceki KAP açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu.
Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binasının ruhsat işlemleri için gerekli işlemler tamamlanmış ve "yapı ruhsatı" alınmıştır.
Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri, (sözleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987866
BIST
11:551.901
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 43,44
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.905
En Düşük
1.865
11:5513,5302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2757
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:5515,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3047
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:55789,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 9,73
|Açılış
|: 789,40
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:55
|CRFSA
|42,02
|2.952.913
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.272.950
|% 9,98
|
|VBTYZ
|23,18
|30.179.809
|% 9,96
|
|KRSTL
|2,82
|67.716.457
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|10.167.473
|% 9,62
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|RALYH
|12,36
|20.644.044
|% -6,72
|
|BAGFS
|16,40
|28.129.687
|% -6,29
|
|NIBAS
|14,23
|13.187.526
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,21
|5.947.029
|% -3,68
|
|GARAN
|11,47
|776.906.143
|% 1,77
|
|THYAO
|20,62
|591.682.562
|% 3,00
|
|EREGL
|28,76
|542.902.106
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,44
|495.865.291
|% 1,78
|
|SISE
|13,65
|411.641.873
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,44
|495.865.291
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|134.612.324
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|776.906.143
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|128.431.790
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|62.256.651
|% 2,08
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5020
|13,5302
|% 2,08
|
|Euro
|15,3259
|15,4110
|% 2,02
|
|Sterlin
|18,1551
|18,2462
|% 1,59
|
|Frank
|14,6854
|14,7738
|% 1,48
|
|Riyal
|3,5768
|3,5948
|% 1,62
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,10
|
|Altın Gr.
|793
|793
|13,75
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,05
|0,13
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|1,04
|
Seans Raporu
11:55
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12:10GESAN
Yüzde 5.91 oranında artışla 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 165, 083 adet işlem
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12:09TSPOR
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 796, 787 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 89 artarak (% 2.41 ) 2, 074
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12:08
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
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12:08XU100
Endeks 1, 900 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 8, 505.00 milyon TL de