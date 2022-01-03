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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.01.2022 11:55
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlandığı, ilgili Kurumlara incelenmek üzere sunulduğu, mimari projelerimizin olumlu değerlendirildiği daha önceki KAP açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu.
Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binasının ruhsat işlemleri için gerekli işlemler tamamlanmış ve "yapı ruhsatı" alınmıştır.
Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri, (sözleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.
 
          
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987866


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