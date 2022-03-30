Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 15:43
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021-08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.11.2021 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi yatırım Fonu (GSYF)"nda değerlendirilmesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. ile kurulacak olan GSYF'ye yatırım yapılması için sözleşme imzalanması hususu kamuoyuna duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kurulmasına izin verilmiş olup, Şirketimizin Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında yatırım taahhüdümüz olan 10.000.000 TL Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. hesabına bugün itibariyle aktarılmıştır.
    
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013997


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.230
Değişim :  1,07% |  23,65
Açılış :  2.213  
Önceki Kapanış :  2.207  
En Yüksek
2.234 En Düşük
2.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 15,84 2.063.349 % 10,00  
ULUSE 103,00 11.253.313 % 9,98  
GZNMI 44,80 151.036.886 % 9,97  
ISFIN 3,43 317.228.353 % 9,94  
AKFGY 3,48 166.664.596 % 9,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6545 14,6607 % 0,60  
Euro 16,3550 16,3717 % 1,15  
Sterlin 19,2231 19,3195 % 1,06  
Frank 15,8075 15,9027 % 1,40  
Riyal 3,8938 3,9133 % 0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 17,75  
Altın Gr. 913 913 13,33  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,97 24,99 0,21  
Gümüş Gr. 11,76 11,77 0,15  
B. Petrol 111 111 3,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru