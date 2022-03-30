***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 15:43
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021-08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2021 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi yatırım Fonu (GSYF)"nda değerlendirilmesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. ile kurulacak olan GSYF'ye yatırım yapılması için sözleşme imzalanması hususu kamuoyuna duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kurulmasına izin verilmiş olup, Şirketimizin Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında yatırım taahhüdümüz olan 10.000.000 TL Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. hesabına bugün itibariyle aktarılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013997
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0848
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1850
|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05912,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,23
|Açılış
|: 912,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6545
|14,6607
|% 0,60
|
|Euro
|16,3550
|16,3717
|% 1,15
|
|Sterlin
|19,2231
|19,3195
|% 1,06
|
|Frank
|15,8075
|15,9027
|% 1,40
|
|Riyal
|3,8938
|3,9133
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|17,75
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,33
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
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17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
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17:56
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