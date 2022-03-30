***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021-08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.11.2021 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi yatırım Fonu (GSYF)"nda değerlendirilmesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. ile kurulacak olan GSYF'ye yatırım yapılması için sözleşme imzalanması hususu kamuoyuna duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kurulmasına izin verilmiş olup, Şirketimizin Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında yatırım taahhüdümüz olan 10.000.000 TL Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. hesabına bugün itibariyle aktarılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013997BIST