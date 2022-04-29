***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 16:45
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binasının harfiyat ve çevre duvarlarının yapımına başlanmıştır.
Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri, (sözleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025584
BIST
16:322.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,79
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:3214,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0696
|Açılış
|: 14,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8639
En Düşük
14,7579
16:3215,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:32912,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,87
|Açılış
|: 911,39
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ARENA
|14,30
|23.053.312
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.489.833
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.581.377
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.773.789
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.158.117
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,86
|30.610.030
|% -8,77
|
|TKFEN
|19,67
|560.710.325
|% -6,24
|
|THYAO
|40,58
|3.070.781.082
|% 0,20
|
|GARAN
|14,97
|1.266.290.722
|% -0,07
|
|SISE
|17,99
|1.187.455.257
|% 1,58
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|TUPRS
|236,10
|946.009.925
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,61
|798.266.842
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|449.136.322
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|208.150.152
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,83
|674.626.301
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8484
|14,8592
|% 0,47
|
|Euro
|15,6261
|15,6385
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,5835
|18,6767
|% 1,20
|
|Frank
|15,2299
|15,3216
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9484
|3,9682
|% 0,49
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|10,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.049
|6.200
|97,52
|
|Yarım
|2.924
|2.999
|47,18
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|23,59
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47TURSG
Yüzde -12.90 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 624, 150 adet işlem
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16:46TCELL
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 21.62 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 231, 746 adet işlem
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16:44TKFEN
Yüzde -6.39 oranında düşüşle 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 294, 158 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 98 kaybederek (% -0.81 ) 2, 685
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE