***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılacak olan fabrika binasının harfiyat ve c¸evre taş duvarlarının yapımı, soket imalatı, temel izalasyonu ve dolgu imalatı tamamlanmıştır. Prekas imalatlarına devam edilmektedir. Yenimahalle I·lc¸esinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada zemin etüt raporu hazırlanarak ilgili Belediyeye teslim edilmiş ve prekas sistem planlarının çizimine başlanmıştır. Bu İnşaat so¨zles¸mesi geregˆince fabrika binasının tamamlanması ve arsa u¨zerinde bulunan ins¸aatın yıkımı sonrası ruhsata bagˆlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039696BIST