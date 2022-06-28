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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 15:43
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılacak olan fabrika binasının harfiyat ve c¸evre taş duvarlarının yapımı, soket imalatı, temel izalasyonu ve dolgu imalatı tamamlanmıştır. Prekas imalatlarına devam edilmektedir.   Yenimahalle I·lc¸esinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada zemin etüt raporu hazırlanarak ilgili Belediyeye teslim edilmiş ve prekas sistem planlarının çizimine başlanmıştır. Bu İnşaat so¨zles¸mesi geregˆince fabrika binasının tamamlanması ve arsa u¨zerinde bulunan ins¸aatın yıkımı sonrası ruhsata bagˆlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039696


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Tam 6.509 6.605 13,00  
Yarım 3.196 3.231 7,00  
Çeyrek 1.601 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,21 0,04  
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