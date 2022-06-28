***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:43
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılacak olan fabrika binasının harfiyat ve c¸evre taş duvarlarının yapımı, soket imalatı, temel izalasyonu ve dolgu imalatı tamamlanmıştır. Prekas imalatlarına devam edilmektedir. Yenimahalle I·lc¸esinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada zemin etüt raporu hazırlanarak ilgili Belediyeye teslim edilmiş ve prekas sistem planlarının çizimine başlanmıştır. Bu İnşaat so¨zles¸mesi geregˆince fabrika binasının tamamlanması ve arsa u¨zerinde bulunan ins¸aatın yıkımı sonrası ruhsata bagˆlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039696
BIST
15:412.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,57
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:4116,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1486
|Açılış
|: 16,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:4117,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:41976,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,81
|Açılış
|: 976,66
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.833.805
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.426.224
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,53
|7.173.531
|% 9,50
|
|DOKTA
|34,78
|6.292.044
|% 9,37
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,33
|92.079.776
|% -8,15
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,55
|116.594.675
|% -4,15
|
|KRTEK
|20,16
|12.947.510
|% -3,72
|
|THYAO
|48,92
|3.695.960.121
|% -1,29
|
|SISE
|21,86
|1.177.505.340
|% 0,92
|
|EREGL
|27,78
|1.043.137.825
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,46
|953.630.915
|% 1,09
|
|KRDMD
|11,98
|839.683.107
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,58
|755.800.538
|% -1,51
|
|ODAS
|3,16
|486.387.616
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|372.157.345
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|270.208.178
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,49
|703.396.170
|% -0,24
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6564
|16,6745
|% 0,90
|
|Euro
|17,5499
|17,5687
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,3262
|20,4281
|% 0,54
|
|Frank
|17,3360
|17,4405
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4264
|4,4486
|% 0,80
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,04
|
|Altın Gr.
|978
|978
|9,01
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.509
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,74
|
Seans Raporu
15:41
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15:56KRTEK
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 20.16 lira fiyatla işlem gören hissede 628, 862 adet işlem
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 82 kaybederek (% -0.28 ) 2, 746
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15:55XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 23, 299.00 milyon TL de
-
15:55KRDMA
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 799, 829 adet işlem
-
15:54ISKPL
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 397, 375 adet işlem