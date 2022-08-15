***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ostim OSB Mahallesi Ostim Prestij Projesi A Blok 22 nolu bağımsız bölüm ve C Blok 20 nolu bağımsız bölüm ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin mülkiyetinde bulunan Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde kain bulunan 62156 Ada 8 Parsel konut arsası ve Yuva Mahallesinde kain bulunan 44821 Ada 1 Parsel ticaret merkezi arsasının takas edilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzca alınan karar 01.02.2022 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.Ostim Teknik Üniversitesi tarafından gayrimenkullerin takasına ilişkin gerekli izinler alınmış olup 01.02.2022 tarihli KAP açıklamamızdaki karar doğrultusunda hazırlanan "Gayrimenkul Takas Sözleşmesi" imza altına alınmıştır. Takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlere başlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055515BIST