***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 17:32
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ostim OSB Mahallesi Ostim Prestij Projesi A Blok 22 nolu bağımsız bölüm ve C Blok 20 nolu bağımsız bölüm ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin mülkiyetinde bulunan Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde kain bulunan 62156 Ada 8 Parsel konut arsası ve Yuva Mahallesinde kain bulunan 44821 Ada 1 Parsel ticaret merkezi arsasının takas edilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzca alınan karar 01.02.2022 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.
Ostim Teknik Üniversitesi tarafından gayrimenkullerin takasına ilişkin gerekli izinler alınmış olup 01.02.2022 tarihli KAP açıklamamızdaki karar doğrultusunda hazırlanan "Gayrimenkul Takas Sözleşmesi" imza altına alınmıştır. Takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055515
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
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|Önceki Kapanış
|: 2.857
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2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,0630
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|Önceki Kapanış
|: 18,0160
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17,9757
En Düşük
17,8912
18:0518,2471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.023,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8959
|17,9609
|% 0,02
|
|Euro
|18,2008
|18,2471
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,6218
|21,7302
|% 0,15
|
|Frank
|18,7973
|18,9105
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,86
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.860
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.343
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-2,69
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17:59THYAO
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Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
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17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL