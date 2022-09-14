***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022 - 15.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mülkiyetinde bulunan iki bağımsız bölümden oluşan gayrimenkullerin, Ostim Teknik Üniversitesi'nin mülkiyetinde bulunan iki adet arsa ile takas edilmesine ilişkin 01.02.2022 tarihli KAP açıklamamızda takasa konu gayrimenkuller, gayrimenkullerin değerlemeleri ve takas sürecine ilişkin bilgiler kamuoyuna duyurulmuştur. 15.08.2022 tarihli KAP açıklamamız ile gerekli izinlerin alınarak "Gayrimenkul Takas Sözleşmesi"nin imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur.Gayrimenkul takasıyla ilgili yapılan açıklamalar çerçevesinde 14 Eylül 2022 tarihinde karşılıklı tapu tescil işlemleri yapılarak gayrimenkullerin takas süreci tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063129BIST