***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 17:01
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022 - 15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mülkiyetinde bulunan iki bağımsız bölümden oluşan gayrimenkullerin, Ostim Teknik Üniversitesi'nin mülkiyetinde bulunan iki adet arsa ile takas edilmesine ilişkin 01.02.2022 tarihli KAP açıklamamızda takasa konu gayrimenkuller, gayrimenkullerin değerlemeleri ve takas sürecine ilişkin bilgiler kamuoyuna duyurulmuştur. 15.08.2022 tarihli KAP açıklamamız ile gerekli izinlerin alınarak "Gayrimenkul Takas Sözleşmesi"nin imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur.
Gayrimenkul takasıyla ilgili yapılan açıklamalar çerçevesinde 14 Eylül 2022 tarihinde karşılıklı tapu tescil işlemleri yapılarak gayrimenkullerin takas süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063129
BIST
17:093.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -25,49
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:0918,2465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:0918,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:09999,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 999,66
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ASELS
|33,00
|5.716.563.622
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.570.780
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.018.945
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.007.883
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|106.820.652
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|70.995.614
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,37
|7.333.141.425
|% -7,47
|
|ASELS
|33,00
|5.716.563.622
|% 10,00
|
|THYAO
|73,25
|4.940.988.262
|% 3,02
|
|AKBNK
|14,19
|3.262.992.417
|% -9,96
|
|EREGL
|30,60
|2.665.307.240
|% 0,33
|
|EKGYO
|4,47
|2.627.932.600
|% -7,26
|
|KRDMD
|13,37
|7.333.141.425
|% -7,47
|
|YKBNK
|7,86
|2.477.809.745
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.262.992.417
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|305.910.356
|% -2,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2465
|% -0,02
|
|Euro
|18,2257
|18,2462
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0100
|21,1154
|% 0,47
|
|Frank
|18,8765
|18,9903
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8356
|4,8598
|% -0,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,48
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.748
|6.805
|-11,00
|
|Yarım
|3.288
|3.327
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|1,71
|
Seans Raporu
17:09
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 59 kaybederek (% -0.68 ) 3, 722
-
17:21XU100
Endeks 3, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 63, 837.00 milyon TL de
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17:21AKGRT
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 629, 701 adet işlem
-
17:19BRKO
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 141 adet işlem
-
17:17VAKFN
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 867, 346 adet işlem