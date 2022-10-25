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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 15:31
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılacak olan fabrika binasının prefabrik elemanlarının montajı ve cephe kaplama çelik karkas imalatı tamamlanmıştır. İnşaat tesisat işlerinin imalatları devam etmekte olup inşaatın genel tamamlanma oranı %75 seviyesine ulaşmıştır. Yenimahalle ilçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parsel işyeri arsasının zemin etüt raporu alınarak ilgili Belediyeye sunulmuştur. İnşaatın prekast sistem planlarının çizimi devam etmektedir. Yapılacak olan işyerlerinin inşaat ruhsatı, Sözleşme gereğince fabrika binasının tamamlanması ve arsa u¨zerinde bulunan ins¸aatın yıkımı sonrası alınacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073963


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