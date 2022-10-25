***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılacak olan fabrika binasının prefabrik elemanlarının montajı ve cephe kaplama çelik karkas imalatı tamamlanmıştır. İnşaat tesisat işlerinin imalatları devam etmekte olup inşaatın genel tamamlanma oranı %75 seviyesine ulaşmıştır. Yenimahalle ilçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parsel işyeri arsasının zemin etüt raporu alınarak ilgili Belediyeye sunulmuştur. İnşaatın prekast sistem planlarının çizimi devam etmektedir. Yapılacak olan işyerlerinin inşaat ruhsatı, Sözleşme gereğince fabrika binasının tamamlanması ve arsa u¨zerinde bulunan ins¸aatın yıkımı sonrası alınacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073963BIST